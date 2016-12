Napoli: tempi di saldi per Pandev, Behrami e Dzemaili

14:25 - Il Napoli del futuro prende forma, ma per far spazio ai nuovi arrivi occorre sfoltire notevolmente la rosa. A partire dai tanti esuberi in squadra. I nomi più caldi e appetibili sulla lista di partenza azzurra sono quelli di Pandev, Dzemaili e Behrami. Ma non solo. Il club di De Laurentiis deve piazzare anche Britos e Vargas. Tempi di saldi, dunque, in casa Napoli.

Benitez ha chiesto una rosa omogenea e l'avrà. Prima però bisognerà dare una bella sforbiciata al numero dei giocatori a sua disposizione e ai relativi ingaggi. Per l'arrivo di Michu manca solo l'ufficialità, ma bisognerà comunque trovare acquirenti per Pandev. Stessa sorte spetterà anche a Britos e Vargas, ormai fuori dal progetto azzurro. A centrocampo l'obiettivo dichiarato di Rafa è Lucas Leiva, ma prima di trovare l'accordo definitivo col Liverpool occorrerà piazzare Behrami e Dzemaili. A Napoli è tempo di saldi. Si accettano offerte.