Napoli, su Pandev c'è il Galatasaray

10:59 - Il Napoli deve comprare, ma per farlo - a partire da Fellaini - deve prima cedere dei tasselli importanti. Dzemaili e Pandev sono sul piede di partenza, ma se la pista Milan si è raffreddata per lo svizzero, per il macedone l'offerta più convincente è arrivata direttamente dal Galatasaray di Prandelli. Pandev piace all'ex ct che è pronto a fare un'offerta importante per superare la concorrenza, non troppo convinta, di Milan e Fiorentina.

L'indiscrezione è stata riportata da Il Mattino nonostante l'assenza dell'ex Lazio e Inter nell'amichevole contro il Barcellona per un piccolo problema fisico. Il 31enne piace a Prandelli che lo vorrebbe con sé in Turchia. Sul piatto un ricco triennale per il giocatore e un'offerta da stabilire con il Napoli per il sì definitivo.