Napoli, si riapre per Fellaini. E c'è anche De Guzman

23:58 - Torna prepotentemente di moda il nome di Marouane Fellaini per il mercato del Napoli. Il 27enne centrocampista del Manchester United, dopo vari tentennamenti, avrebbe aperto le porte al club di Aurelio De Laurentiis che ora ci prova e ci crede. L'affare sarebbe comunque fatto sulla base di un prestito. Oltre al belga ci sarebbe anche Jonathan De Guzman del Villarreal. Un doppio colpo che scalda i tifosi partenopei.

La priorità è, tuttavia, quella di portare a Rafa Benitez il 27enneche arriva dalla Prmeier League. Ma le condizioni sono comunque molto difficili e ci sarà certamente da limare i dettagli. Si tratterebbe, intanto, di prestito oneroso, con però parte dell'ingaggio pagato proprio dalla squadra di Manchester. L'altra pista, non alternativa, è quella che porta a De Guzman. Per il canadese naturalizzato olandese, le cose sembrano decisamente meno complicate. Al Villarreal non è considerato intoccabile, anzi, e questo favorisce e di molto l'esodo.