Napoli, sei milioni al Liverpool per il cartellino di Reina 

19:35 - Non solo Gonalons, la cui ufficialità arriverà a breve: il Napoli lavora infatti per rinforzarsi a gennaio ma pensa anche per giugno. Così va letta l'operazione per cercare di convincere Pepe Reina a restare anche dopo la scadenza del prestito dal Liverpool: secondo il Mundo Deportivo sono 6 i mln offerti ai Reds per strappare lo spagnolo alla concorrenza del Barcellona. In Svizzera scrivono intanto di un interesse del Manchester Utd per Inler.

Manuel Garcia Quillon, agente di Reina ma anche di Benitez, sta lavorando per definire l’accordo ma vuole che il tutto si chiuda al massimo entro la metà di marzo, quindi un mese e mezzo. Sullo sfondo però ci sono altri club che possono migliorare l’offerta che il Napoli avrebbe intenzione di fare calciatore: il Barcellona appunto ma anche l'Atletico Madrid e l'Arsenal.



Saltata invece la trattativa con il Genoa per Antonelli. L'accordo che sembrava già siglato è stato prima messo in stand-by ed ora accantonato. A meno di improbabili ritorni di fiamma l'esterno rimarrà dunque al Genoa.