Napoli, se Reina non resta c'è Diego Lopez 

12:58 - Gli occhi puntati sempre sulla Spagna. E su un portiere spagnolo. Visto che il futuro di Pepe Reina è infatti ancora tutto da decifrare, a fine stagione tornerà al Liverpool, il Napoli pensa a cautelarsi nel caso non riuscisse l'operazione riscatto. Ecco allora Diego Lopez, estremo difensore del Real Madrid: secondo la stampa spagnola, Benitez avrebbe fatto il suo nome come sostituto ideale. Alto però il costo del cartellino: 15 milioni di euro.

Da un portiere ad un altro. Passando dal mercato che verrà all'immediatezza dell'oggi e alla concretezza delI'Europa League. Immediatezza e concretezza che si chiamano Porto, atteso giovedì al San Paolo per il ritorno degli ottavi di finale: dentro o fuori con i portoghesi che saranno privi di Helton, decisivo all'andata in almeno un paio di circostanze sugli attaccanti azzurri, che ha chiuso la stagione a causa della rottura completa del tendine d'Achille destro subita domenica durante la partita contro lo Sporting Lisbona. Al suo posto Luis Castro schiererà Fabiano. In dubbio, invece, la presenza del centrale difensivo Maicon: il difensore soffre di un problema al tendine e da giorni si sta allenando in palestra. Oggi il test definitivo.