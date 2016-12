Napoli scatenato: Jorginho a un passo e Bastos vicinissimo

14:10 - Napoli scatenato sul mercato nelle ultime ore. Jorginho è a un passo: il Verona ha accettato l'offerta di 5,5 milioni per la comproprietà e ora si attende il sì del giocatore dopo l'incontro con i suoi agenti. Ma il Napoli va oltre: vicinissimo Michel Bastos, ex Lione, che ha dato il suo ok agli azzurri e arriverà in prestito dall'Al Ain di Dubai. Il ds Bigon domani volerà a Londra per dare l'assalto a Capoue del Tottenham: pronti 10 milioni.

Bastos vuole tornare nel calcio che conta e ha accettato la destinazione Napoli. Domattina potrebbe arrivare l'ufficialità. Sul brasiliano con passaporto francese c'era anche la Roma. E ancora: venerdì Bigon partirà per Londra, perché c'è la volontà di chiudere per Capoue e soprattutto perché il Tottenham ha scelto di sedersi attorno a un tavolo per trattare. La cessione del centrocampista al Napoli va incontro alle volontà di entrambi. Quella degli azzurri, appunto, di portarselo a casa. E quella del Tottenham, che lo vuole vendere.Il punto di contatto va trovato sul prezzo. Il Napoli ha presentato un'offerta di nove milioni (+ 1 di bonus). Offerta che da Londra considerano ancora troppo bassa. Gli Spurs valutano Capoue 12 milioni, a 10, massimo 11, si potrebbe chiudere. Per questo Bigon è in partenza. E per questo, a margine del match di Coppa Italia contro l'Atalanta, Rafa Benitez si è così sbilanciato: "Mi aspetto un colpo o due in settimana".

A questo punto esce dai radar del Napoli Maxime Gonalons, su cui il presidente del Lione Aulas aveva già posto un veto. In uscita, invece, si registra il quasi-addio di Gokhan Inler, che non ha mai convinto in pieno Benitez: su di lui Borussia Dortmund (che ha già offerto 13 milioni), Liverpool e Galatasaray.