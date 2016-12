Napoli: Sandro torna obiettivo numero uno

21:03 - Torna di moda il nome del brasiliano Sandro per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Star, la dirigenza partenopea sarebbe di nuovo partita alla carica per strappare al Tottenham il 25enne centrocampista: offerta da 13 milioni di euro per gli Spurs, che hanno preso 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva. Con Sandro il centrocampo del Napoli sarebbe al completo.

Marouane Fellaini convince tutti (l'infortunio degli scorsi giorni non preoccupa, visto che il belga rimarrà fuori solo per 15 giorni), ma la realtà è che si tratta di un investimento troppo oneroso per le casse degli azzurri. E allora ecco che Sandro, nel rapporto qualità-prezzo, potrebbe essere il colpo dell'estate napoletana. L'arrivo di De Guzman ha colmato la partenza di Valon Behrami, con Sandro il tecnico Rafa Benitez lascerebbe partire a cuor leggero anche Blerim Dzemaili (destinazione Milan). Al giocatore, che ha già espresso il suo gradimento, è stato proposto un quadriennale: nelle prossime ore la trattativa potrebbe svoltare.