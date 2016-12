Napoli, preso Ghoulam dal St. Etienne

19:34 - Faouzi Ghoulam è praticamente un nuovo giocatore del Napoli. La notizia arriva dalla Francia ma trova riscontro anche in Italia dove il giocatore sarebbe atteso per le visite mediche e la firma. L'accordo con il St. Etienne è arrivato a quota 5 milioni. Il giocatore, invece, firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Con l'arrivo di Ghoulam, Benitez risolve il problema dell'esterno di difesa. Manca però ancora l'ultimo tassello a centrocampo.

Il nome buono è, come noto, quello di Capoue, peraltro in rete ieri sera contro il City. Il Tottenham, però, sta per il momento facendo resistenza per la paura, concreta, di non riuscire a trovare un sostituto adeguato. Il Napoli ha presentato agli Spurs un'offerta di 12 milioni. La richiesta del club inglese è ancora di 15. L'intesa è possibile, ma il tempo stringe e non corre a favore di Bigon. Il club partenopeo proverà un nuovo contatto con il Tottenham nella speranza di strappare l'atteso sì. In caso contrario nell'ultimo giorno di mercato il Napoli potrebbe anche decidere di cambiare obiettivo per tentare un colpo in extremis.



DE LAURENTIIS TWITTA: "BENVENUTO HENRIQUE"

Intanto il presidente De Laurentiis saluta l'altro nuovo arrivato, il difensore brasiliano Henrique: "Benvenuto Henrique! La tua esperienza e le tue qualità s'integreranno a perfezione con la nostra grande squadra", ha scritto su Twitter.

Benvenuto Henrique! La tua esperienza e le tue qualità s'integreranno a perfezione con la nostra grande squadra #ADL pic.twitter.com/sxQdMjKfmW

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 30 Gennaio 2014