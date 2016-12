Napoli pesca in Premier League: contatto Lucas Leiva

17:29 - La Premier: nuova frontiera del mercato del Napoli. Il club di De Laurentiis segue la pista inglese per rinnovarsi. Per il Corriere dello Sport ci sarebbe un interesse per Lucas Leiva del Liverpool. I Reds chiedono 15 milioni, mentre il Napoli non vuole andare oltre i 12. C'è anche la "grana-riscatto": gli azzurri vogliono esercitare un diritto di riscatto, mentre gli inglesi chiedono l'obbligo. Intanto vicino l'annuncio di Michu dallo Swansea.

Per Michu le buone notizie arrivano dalla Spagna e precisamente dal Periodista Digital, che parla di un affare concluso con un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Ci sono anche le parole rassicuranti di Higuain, che dal ritiro argentino giura fedeltà. Ma la notizia del giorno è quella del centrocampista del Liverpool. Ventisettenne, cresciuto nel Gremio e in forza ai Reds dal 2007. Era nella lista dei 30 pre-convocati del Brasile di Scolari, che poi l'ha escluso. Felipão forse si è pentito, Benitez lo sogna.