Napoli, per Michu manca solo l'ufficialità

13:02 - Manca l'ufficialità e poco altro. Benitez tra pochi giorni potrà accogliere il tanto desiderato vice Higuain. Dal Galles sono sicuri che Michu non partirà in ritiro con lo Swansea perché la prossima settimana verrà in Italia per firmare il contratto con il Napoli e vestire la maglia azzurra. De Laurentiis avrebbe strappato il sì del club inglese: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni la formula dell'operazione.

Seconco indiscrezioni, lo spagnolo avrebbe già sostenuto le visite mediche. L'arrivo della punta ventottenne rappresenta un chiaro messaggio a Zapata e Pandev. I due attaccanti sono da tempo sul mercato e l'approdo di un altro concorrente in avanti potrebbe spingere entrambi lontano da Napoli. Non c'è due senza tre per il Napoli, che dopo la chiusura degli affari Andaujar e Koulibaly, aggiunge un nuovo tassello allo scacchiere di Benitez.