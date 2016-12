Napoli, per la fascia si va in Spagna: c'è Moreno del Siviglia 

11:00 - Ventuno anni, punto fisso del Siviglia, nazionale spagnolo. Sfumato Bastos, è Alberto Moreno il nuovo obiettivo per la fascia sinistra del Napoli. Piace a Benitez che lo ha espressamente richiesto a Bigon: è legato al club andaluso sino al 2018, la cifra richiesta si aggira attorno ai 15 mln, la società azzurra non intende andare oltre gli otto. Intanto rispunta anche il nome di Criscito mentre in Inghilterra danno il Tottenham interessato a Pandev.

Insomma, il Napoli non fa drammi per il mancato arrivo di Michel Bastos. Se l'affare spagnolo andasse subito in porto, eventuale altro colpo di grande prospettiva dopo quello Jorginho, poi si potrebbe iniziare a discutere dell'uscita di Armero, al momento tenuto in stand by in attesa di novità. E il lavoro ad ampio raggio di Bigon comprende pure l'opzione Bacary Sagna, laterale dell'Arsenal in scadenza a giugno. Il club azzurro ha fatto un sondaggio, si attende ora la risposta dell'entourage del giocatore.