Napoli: offerta ufficiale al Siviglia per Moreno 

15:36 - C'è l'offerta ufficiale del Napoli per Moreno. A rivelarlo il quotidiano "Diario de Sevilla" secondo cui il club azzurro ha presentato ieri un’offerta da 13 mln al Siviglia per il giovane laterale spagnolo finito anche nel mirino del Real Madrid. Il club andaluso per ora fa muro, non disposto a cedereMOreno per meno di 20 mln. Il ds napoletano Bigon ha comunque allacciato i contatti con l’agente e sta cercando di forzare la mano con il calciatore.

Moreno, punto fisso del Siviglia e già convocato in nazionale da Del Bosque, ha un contratto in scadenza nel 2018. In Spagna, coi suoi 21 anni, è considerato uno dei talenti emergenti, tanto da essersi guadagnato le attenzioni del Real Madrid. E proprio sui merengues fanno leva i dirigenti del club andaluso per alzare il prezzo del cartellino, sperando di poter mettere in pista una vera e propria asta. Il Napoli si è dato una settimana di attesa: la proposta ufficiale c'è, ora si attende una risposta chiara.