Napoli, nuovo contatto per Mario Suarez, ma è difficile. Spunta Parejo

14:25 - Mario Suarez torna di moda in casa Napoli. Dopo i primi contatti senza successo, il club azzurro avrebbe riavviato i contatti con l'Atletico Madrid per il mediano. A riaccendere la speranza è stata la conferma di Tiago ai Colchoneros e l'interesse di Simeone per Behrami, possibile pedina di scambio con un conguaglio economico. L'Atletico al momento è orientato a rifiutare l'offerta, ma si attendono sviluppi. A Napoli si studia il colpaccio.

Il ritorno di fiamma per Suarez è dovuto al rifiuto del Bayer per la cessione del promettente Kramer. Resta comunque questa una pista viva, insieme a quella di Lucas Leiva del Liverpool. Per la mediana ci sono comunque anche altri nomi. Il più gettonato al momento sembra essere quello di Parejo del Valencia. Il club spagnolo ha chiesto informazioni su Dzemaili per un possibile scambio. In più l'uomo mercato del Valencia è in ottimi rapporti con Benitez e questo potrebbe facilitare l'operazione. Ci sono i margini per un'evoluzione importante della trattativa. I nomi ci sono, ora bisogna "solo" sferrare l'attacco.