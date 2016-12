Napoli, no all'Atletico Madrid per Callejon

15:30 - Il Napoli ringrazia, ma dice no. La società partenopea rifiuta l'offerta avanzata dall'Atletico Madrid per riportare in Spagna l'attaccante Joséb Callejon. L'indiscrezione arriva dal quotidiano "Marca", secondo cui i Colchoneros di Simeone avrebbero messo sul piatto 20 milioni di euro. Una proposta che non ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis, che considera lo spagnolo una pedina fondamentale nello scacchiere di Benitez.

"Lo scenario potrebbe cambiare se Callejon chiedesse espressamente di andare via", ipotizza Marca. Ma questo scenario ad oggi sembra abbastanza improbabile: dopo una stagione da 15 gol e un contratto in scadenza nel 2017, l'attaccante 27enne non pare intenzionato a lasciare Napoli, consapevole che il presidente - e in generale tutto l'ambiente - sognano in grande per la prossima stagione.