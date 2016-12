Napoli, Mourinho si arrende: "Non possiamo prendere Higuain" 

16:18 - Nulla da fare, Mourinho si arrende, o almeno così sembra. Il Chelsea non avrà Higuain: "Non c'è stata e non ci sarà nessuna offerta al Napoli" ha detto l'allenatore del Chelsea. "Loro vogliono vincere lo scudetto e l'Europa League, perciò non credo siano intenzionati a cedere Higuain. Sono consapevole che non possiamo prenderlo". Mourinho ha poi negato la rottura con Mata. "Si sta allenando in modo fantastico. E' molto concentrato sul Chelsea".