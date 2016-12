Napoli: Michu sarà il vice Higuain, nel mirino anche André Ayew

11:04 - Sta per cominciare una settimana importante per il Napoli, vicino a due colpi di mercato che andrebbero a rinforzare l'attacco di Benitez. Il primo riguarda Michu, scelto come vice Higuain. Il club partenopeo sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto e per l'intesa definitiva con lo Swansea, ormai, manca davvero poco. Il secondo nome è quello di André Ayew del Marsiglia, su cui De Laurentiis si fionderebbe in caso di addio di Pandev.

Con ogni probabilità sarà dunque Miguel Perez Cuesta, meglio come Michu, il vice Higuain per la stagione 2014/2015. Lo Swansea, che si è coperto in attacco con l'arrivo di Gomis dal Lione, è pronto a liberare lo spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ovvero la soluzione richiesta dal Napoli per chiudere l'affare.



Intanto, parallelamente, i partenopei stanno pensando ad André Ayew per rimpiazzare la possibile partenza di Pandev. L'attaccante del Marsiglia, che ha partecipato al Mondiale col Ghana, è valutato dal club francese circa 8 milioni di euro. Il Napoli preferirebbe portarlo in Italia in prestito, ma non è escluso un incontro a metà strada. La prossima settimana sarà decisiva.