Napoli, meno di 300mila euro dividono Gonalons dagli azzurri 

14:19 - Poco meno di 300mila euro. Tanto divide il Napoli da Gonalons. Lo riportano i media francesi secondo cui il giocatore del Lione avrebbe chiesto un ingaggio di 1 mln e 920mila euro mentre gli azzurri sarebbero fermi a 1 mln e 680mila. Un accordo che viene così dato in dirittura d'arrivo, aggiungendo che nei prossimi giorni il manager del giocatore, ora a San Pietroburgo, arriverà a Napoli per incontrare De Laurentiis e chiudere il trasferimento.

Per il ruolo di centrale difensivo, il nome caldo è quello di N’Koulou tanto che si vocifera che l’Olimpique Marisglia abbia già acquistato il sostituto naturale in previsione di una sua cessione imminente. Il centrale in questione risponde al nome di Papy Djilobodji. Un dettaglio importante che potrebbe sbloccare la cessione di N'Koulou verso gli azzurri.