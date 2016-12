Napoli, maxi-offerta del Chelsea per Callejon

18:10 - Callejon via da Napoli? Nulla di sicuro. Ma l'offerta buona ci sarebbe. Lo spagnolo, dopo l'ottima stagione in maglia azzurra, sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Mourinho. Da Londra, secondo le indiscrezioni rivelate oggi dal sito "Ultimecalcionapoli.it", sarebbe arrivata un'offerta di 32 milioni. La risposta non si conosce, ma con quei soldi il Napoli proverebbe l'assalto a Di Maria. Pronti 25 milioni per l'argentino.

Con la cessione del talento spagnolo il Napoli realizzerebbe una plusvalenza di 20 milioni di euro circa. Per ora nessuna certezza, ma difficilmente la proposta dei "Blues" passerà inosservata. Se dovesse andare in porto l'operazione, Callejon ritroverebbe José Mourinho, già suo allenatore a Madrid per tre stagioni.