Napoli, Mascherano è difficile: l'alternativa è Gonalons

11:33 - Mascherano è un’operazione quasi impossibile, ma il Napoli ci proverà come ha fatto capire anche De Laurentiis. Le difficoltà sono tantissime, come riporta il nostro esperto di mercato Niccolò Ceccarini, a partire dall’ingaggio del difensore-centrocampista argentino, che guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione. Con il Barcellona Mascherano ha un contratto fino al 2015 e avrebbe chiesto un anno in più alle stesse cifre.

Il Napoli sa bene che l’affare è costosissimo, visto lo stipendio, i 2-3 anni di contratto che dovrebbe fare al giocatore, oltre a versare almeno 15 milioni di euro al club spagnolo. Più semplice e praticabile la pista che porta a Gonalons. Per il francese 12 milioni di euro potrebbero già bastare, senza tenere conto che il suo ingaggio è intorno ai 2,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il portiere, la priorità resta il riscatto di Reina, ma qualora non dovesse arrivare una soluzione positiva, il Napoli è pronto a fare un tentativo per Diego Lopez del Real Madrid. Da capire poi la difesa. Se dovesse partire Britos, il Napoli cercherebbe un altro centrale. Come alternativa a Higuain, attenzione sempre ai nomi di Mitroglou, Pazzini e Gilardino.