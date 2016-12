Napoli, la nuova idea si chiama Nastasic

14:35 - Un tasello pesante in difesa. Il Napoli non smette di guardare al mercato e punta dritto alla Premier League dove il nome nuovo è Matija Nastasic. Il serbo è in uscita dal Manchester City e dopo le parole di Manuel Pellegrini sono molte le squadre che lo hanno cercato. Dal tempo sul difensore ci sono Juventus e Roma, ma ora si aggiungono i partenopei. I Citizens chiedono 3 milioni di euro per il prestito e 12 per il riscatto.

L'approdo o meno in Champions League potrebbe essere fondamentale per le prossime mosse di mercato di De Laurentiis e Benitez che entrambi hanno tenuto, fino a ora, un profilo basso.

Per Nastasic la trattativa è comunque complicato, soprattutto per il fatto che sul difensore ci sono non solo club italiani. L'opportunità portare in casa propria un giocatore di caratura internazionale fa gola a molti.

Per quanto riguarda le altre mosse di Bigon, c'è da tenere presente che per Fellaini non si registrano novità di rilievo. Il Napoli l'ho ha scelto, ora spetta a lui scegliere l'azzurro. Intanto, per l'attaccante olandese del Villarreal, De Guzman, è già tempo di visite mediche.

Infine, registriamo l'indiscrezione del Manchester Evening News secondo il quale Nastasic avrebbe detto "no" all'Arsenal.