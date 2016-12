Napoli: Insigne in partenza, in arrivo Lamela

20:29 - Novità in vista per il Napoli, che nella prossima stagione potrebbe presentarsi con un attacco sensibilmente modificato. Higuain, Mertens e Callejon non si toccano, mentre Benitez sembra intenzionato a cedere Insigne e Pandev, corteggiati dalla Premier League. Il macedone, che interessa al Tottenham, potrebbe rientrare nella trattativa per Lamela, uno dei grandi obiettivi del presidente De Laurentiis. Dal Palermo, invece, è in arrivo Hernandez.

La cessione di Insigne, impensabile fino a qualche tempo fa, è invece un'ipotesi che comincia a prendere corpo. Secondo quanto riferito da "Il Mattino", l'esterno partenopeo non si trova del tutto a proprio agio negli schemi di Benitez, che richiedono un importante lavoro in fase difensiva. E il battibecco con Callejon, nel match contro l'Udinese, è indice di un nervosismo che alla lunga rischia di pesare. Insigne piace molto in Premier League, dove Everton e Newcastle sono pronti a fare sul serio per averlo.



Il Napoli, dall'eventuale vendita di Insigne, conta di ricavare circa 25 milioni di euro, che verrebbero immediatamente investiti per completare l'attacco. Il primo nome è Abel Hernandez del Palermo, in pole per la prossima stagione. Ma l'uruguaiano non è l'unico giocatore che rinforzerà la rosa a disposizione di Benitez. A De Laurentiis, come noto da tempo, piace Erik Lamela del Tottenham, che bene si integrerebbe nel 4-2-3-1 del tecnico spagnolo. A fare posto all'argentino - pronto a rilanciarsi in Italia dopo una pessima stagione in Inghilterra - potrebbe essere Goran Pandev, che guarda caso è corteggiato proprio dagli Spurs. Intanto, a centrocampo, è praticamente fatta per l'acquisto di Gonalons.