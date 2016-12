Napoli, in Spagna sono certi: Mascherano a giugno 

17:08 - Un corteggiamento lunghissimo. Rafa Benitez lo avrebbe voluto con sè all'Inter quattro anni fa, ha tentato di portarlo al Napoli l'estate passata, ci ha riprovato a gennaio, ce la farà probabilmente a giugno: stiamo parlando di Javier Mascherano, il pallino del tecnico spagnolo, svezzato e cresciuto ai tempi del Liverpool e mai dimenticato. Secondo il portale Fichajes.net, l'argentino, al Barcellona dall'estate 2010 e in scadenza di contratto nel 2016, lascerà sicuramente la Catalogna a fine stagione: i contatti con il suo ex allenatore avrebbero portato già a un accordo di massima che il club di De Laurentiis vorrebe concludere e ufficializzare prima dei Mondiali in Brasile. Centrocampista adattato al ruolo di centrale difensivo, Mascherano è per Benitez l'uomo ideale - per esperienza, capacità, carisma - su cui costriure le basi di una squadra che l'anno prossimo punterà apertamente allo scudetto