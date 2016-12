Napoli, in attesa di Fellaini si punta su Lassana Diarra

12:26 - Il look, decisamente più sobrio rispetto a quello di Fellaini, non sarà argomento di dibattito per De Laurentiis, ma questo a Bigon e soprattutto a Benitez importa poco. Lassana Diarra è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Un'operazione che non escluderebbe comunque l'arrivo di Fellaini. Il centrocampista francese infatti andrebbe ad occupare il tassello lasciato vuoto dalla partenza di Behrami e dall'imminente cessione di Dzemaili.

Il centrocampista ventinovenne piace per la grande esperienza internazionale e l'essere fuori rosa con la Lokomotiv Mosca potrebbe facilitare la trattativa. L'ostacolo maggiore resta l'elevato ingaggio percepito dall'ex Real Madrid in Russia. Diarra sembra in ogni caso più vicino rispetto a Lucas Leiva e Nacho Camacho. Bigon allunga così la lista dei candidati alla maglia azzurra sul suo taccuino: oltre a Fellaini, ne rimarrà (probabilmente) solo uno.