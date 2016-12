Napoli: in attacco spunta Morata, per la porta l'obiettivo è Marchetti

17:03 - Federico Marchetti è diventato un obiettivo sensibile del Napoli per la prossima stagione. Nelle ultime settimane c'è stato più di un sondaggio con l'agente del giocatore, l'avvocato Bozzo, e la Lazio, per il portiere in scadenza nel 2016 e lontano dal rinnovo con il club di Lotito. La mossa del Napoli su Marchetti è legata ai segnali sempre più deboli e contraddittori sulla permanenza di Reina a Napoli: in questo momento il portiere spagnolo è più vicino al ritorno al Liverpool.

Il Napoli prova ad alzare il tiro anche sull'attaccante che nella prossima stagione dovrà dare assistenza e riposo ad Higuain: e proprio Alvaro Morata, ex compagno dell'argentino a Madrid, è stato l'oggetto di una serie di colloqui tra gli uomini di De Laurentiis e il club spagnolo. E poi ci sono stati dei contatti anche con l'agente italiano dello spagnolo. Anche se il Napoli sa bene che su Morata la concorrenza è altissima, a partire dall'Inter che di recente ha parlato col giocatore. Ma il profilo di attaccante giovane e di alto livello, i buoni rapporti tra il Napoli e il Real dopo l'operazione Higuain, hanno convinto De Laurentiis a sondare questa possibilità, perché Morata viene preferito rispetto ad attaccanti come Gilardino e Matri, non a buon mercato comunque e non più giovanissimi.



Sfidando la folta concorrenza europea, il Napoli, dopo aver già preso Koulibaly, poderoso difensore del Genk, prova adesso a mettere le mani anche su Thomas Vermaelen, belga, capitano dell'Arsenal con il contratto in scadenza nel 2015. Un altro innesto prestigioso suggerito da Benitez, nell'ottica anche di una possibile cessione di Britos. Da Napoli partiranno anche Behrami e probabilmente Dzemaili: uno dei due è praticamente già stato virtualmente sostituito con l'accordo per Gonalons del Lione.