Napoli, il giallo-Higuain. "Giocare con Messi..."

17:58 - Nonostante il Napoli abbia definito "destituite di fondamento" le voci provenienti dalla Spagna che vorrebbero Higuain già d'accordo con il Barcellona, il Pipita dà nuovi segnali d'addio. Questa volta direttamente dalla zona mista del Maracanà, dopo la gara fra Argentina e Bosnia: "Io con Messi al Barcellona? Sarebbe un piacere enorme, ma adesso penso solo al Mondiale. L'interesse dei catalani farebbe piacere a chiunque...".

Le dichiarazioni di Higuain fanno il paio con la "bomba" sganciata dal quotidiano spagnolo 'Marca', che parla di accordo praticamente raggiunto fra il club catalano e il Pipita. Ovviamente - e non è un elemento da poco - resta da convincere il Napoli che l'estate scorsa pagò 40 milioni al Real per assicurarsi le prestazioni dell'argentino. Higuain, dopo l'esordio mondiale dell'albiceleste, non si è certo nascosto: "Giocare nello stesso club di Messi? Sarebbe un piacere enorme... Già in Nazionale ci troviamo bene. L'interesse del Barça fa piacere, lo farebbe a chiunque". Il Napoli, già nella serata di domenica, aveva seccamente smentito la cessione di Higuain, ma alla luce delle nuove dichiarazioni lo scenario si ribalta ancora.

CASO-HIGUAIN, IL PUNTO DI BARGIGGIA

Sulla delicata questione Higuain, fa il punto Paolo Bargiggia. "Le voci sul Barcellona che vuole Higuain sono il frutto dei contatti che il papà del giocatore, che è anche suo procuratore, ha avuto col club catalano, per capire la disponibilità del Barcellona. Il Barca vuole una prima punta, ha cercato Llorente, ma la Juventus al momento non cede lo spagnolo; e allora l'attenzione si sposta su Higuain con possibili offerte economiche superiori all'ingaggio del Pipita, oggi al Napoli: 4,5 milioni netti a stagione fino al 2017".

"Poi è vero -aggiunge Bargiggia-, che non esiste nessuna trattativa fra il Napoli e il Barcellona ed è molto chiara e netta la volontà del Napoli di non cedere Higuain, e questo è un punto fondamentale Dopodiché in questo tormento d'estate la via d'uscita che ritengo più logica è quella di Higuan che rimane al Napoli e il Napoli che gli adegua l'ingaggio. Una questione di soldi".

Sarà la soluzione del "giallo"?