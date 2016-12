Napoli, il futuro di Insigne dipende da Prandelli

11:36 - Il futuro di Insigne passa da Prandelli. Se "Lorenzinho" non farà parte della spedizione azzurra in Brasile, il gioiello del Napoli potrebbe dare infatti una scossa alla sua carriera in maniera diversa, chiedendo maggiori garanzie sul suo impiego a De Laurentiis e valutando anche altre opzioni. Intanto, nonostante le perplessità della società azzurra, continua il pressing di Benitez per avere Mascherano.

Le indiscrezioni riportate da "Il Mattino" su Insigne arrivano come un fulmine a ciel sereno a Castel Volturno. Lorenzinho, infatti, a settembre ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2017 e nessuno pensava che le sua ambizioni potessero cambiare così rapidamente. Insigne vuole più spazio e, senza la vetrina dei Mondiali, è pronto a chiedere certezze sul suo ruolo nel progetto di Benitez e della società. Come ha fatto intendere il suo agente, Lorenzo potrebbe chiedere di cambiare aria e optare per una squadra pronta a valorizzare maggiormente le sue doti. Il sospetto è che sullo sfondo qualche club interessato al giocatore ci sarebbe già, ma per ora sulla questione non trapelano ulteriori dettagli. Molto, ad ogni modo, dipenderà dal Mondiale e dalle scelte di Prandelli.



Nel frattempo Benitez continua a chiedere a gran voce Mascherano. A dispetto delle perplessità del club sull'età del giocatore e sul costo dell'operazione, il tecnico spagnolo non ha dubbi. I contatti con l'agente del giocatore sono quotidiani e l'argentino avrebbe già dato il suo via libera per trasferirsi a Napoli. Sull'affare c'è grande ottimismo e l'impressione è che alla fine il tecnico verrà accontentato.