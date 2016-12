Napoli: il colpo del mercato è Xabi Alonso

15:38 - Clamorosa svolta di mercato sull'asse Madrid-Napoli: i partenopei sarebbero infatti in fase avanzata per l'ingaggio di Xabi Alonso, centrocampista del Real campione d'Europa. Alonso, chiuso sempre di più dall'arrivo di Toni Kroos, ritroverebbe il tecnico Benitez, col quale ha già vinto una Champions League ai tempi del Liverpool. Le parti sono in contatto e l'accordo potrebbe essere questione di giorni.

Potrebbe dunque arrivare da Madrid il rinforzo chiesto da Benitez. Il tecnico, se Alonso sarà ingaggiato, ritroverà un professionista col quale, avendo già collaborato con reciproca soddisfazione, non avrà problemi di adattamento. Oltre a ciò il Napoli si arricchirebbe di un giocatore di spessore internazionale che, a discapito dell'età, potrebbe rappresentare quel "valore aggiunto" che l'anno scorso è mancato per lottare per lo Scudetto.

Alonso, da parte sua, troverebbe un ambiente pronto ad accoglierlo a braccia aperte e un gruppo di ragazzi a cui fare da "chioccia", oltre alla garanzia di partire sempre (o quasi) titolare. Insomma, un affare vantaggioso per tutti: il Napoli lavora per concretizzarlo.