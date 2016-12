Napoli, il Barcellona punta su Higuain

13:12 - Insidia di mercato per il presidente De Laurentiis: il Barcellona è piombato su Gonzalo Higuain. Il club catalano, vista l'impossibilità di arrivare a Sergio Aguero (costa troppo), ha ripiegato sul Pipita, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Napoli. Le voci su un ritorno in Liga cominciano a diventare insistenti: sia perché è una tipologia di giocatore che piace a Luis Enrique, sia per i costi, più accessibili rispetto al Kun.

Siamo sempre nell'ordine dei 40 milioni, se non qualcosa in più, come spiega anche 'El Mundo Deportivo'. De Laurentiis è un osso duro, ma il Barcellona ha le potenzialità economiche di poche altre squadre al mondo. Higuain arrivò l'estate scorsa dal Real per 38 milioni e al momento la sua permanenza in azzurro pare scontata. Ma le sirene di un club come quello blaugrana possono sempre provocare strani effetti sui calciatori di prima fascia (il Barça, ad esempio, potrebbe facilmente superare i 4,5 milioni percepiti a Napoli dal Pipita).

Higuain è ancora giovane, non ha mai sentito la pressione di giocare ad altissimi livelli (i sette anni a Madrid lo dimostrano) ed, essendo una prima punta molto mobile, ha tutte le carte in regole per affiancare Messi e Neymar. L'intesa con la Pulce è già ottima grazie alla convivenza in Nazionale e questo sembra un altro punto a favore del Barcellona. Al momento siamo solo ai sondaggi, più avanti si vedrà...