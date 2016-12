Napoli, idea per l'attacco: scambio Zapata-Muriel

14:56 - Sistemata la difesa con l'acquisto di Kalidou Koulibaly, che lunedì è sbarcato a Napoli per sostenere le visite mediche, i partenopei continuano a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa: per le fasce piacciono Coke e Alberto Moreno del Siviglia, mentre a centrocampo è sempre più vicino Gonalons e torna d'attualità il nome di Mascherano. In attacco, De Laurentiis pensa allo scambio Zapata-Muriel.

Il Napoli 2014/2015 comincia dunque a prendere forma. In difesa è già stato chiuso l'affare Koulibaly, prelevato dal Genk in cambio di sette milioni di euro. Adesso si lavora sugli esterni, ruolo per cui Benitez ha indicato due giocatori del Siviglia: Coke per la fascia destra, Alberto Moreno per quella di sinistra.



Per quanto riguarda il centrocampo, il Napoli ha trovato l'accordo con Gonalons - obiettivo principale da gennaio - ma il presidente del Lione sta creando qualche problema sul prezzo del cartellino. Intanto rimane viva la pista Mascherano, che Luis Enrique (da lunedì nuovo tecnico del Barcellona) non ha intenzione di confermare per la prossima stagione.



Un'ipotesi suggestiva sta stuzzicando il presidente De Laurentiis per l'attacco, che potrebbe essere potenziato da Muriel. Il club partenopeo, infatti, ha proposto Zapata all'Udinese in cambio dell'ex attaccante del Lecce, reduce da una stagione negativa.