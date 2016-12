Napoli-Gonalons, il Lione dice no: "Resterà con noi"

22:16 - Il Lione gela il Napoli per Gonalons: "Per Maxime la risposta è no. Resterà a Lione fino al termine della stagione - ha detto il presidente del club francese Jean-Michel Aulas a Rmc Sport - Al 100% lui resterà, l'ho appena comunicato a De Laurentiis che è una persona che rispetto. La proposta del club partenopeo era di 15 milioni più due di bonus". Gonalons aveva accettato la proposta. Per il centrocampo il Napoli ha contattato il Parma per Parolo.

Sembrava praticamente fatta per l'arrivo al Napoli di Gonalons, che Benitez aveva messo in cima alla lista dei nomi per rinforzare il centrocampo. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, il giocatore era convinto della scelta azzurra e avrebbe già contattato Reveillere per avere informazioni sulla città e sulla squadra. Mancava soltanto il sì dal Lione. Ma a sorpresa è arrivato un secco 'no' per bocca del suo massimo dirigente. Ma, fa notare il nostro Paolo Bargiggia a 'Calciomercato', l'offerta del Napoli non era mai stata di 15 milioni bensì di 11. Insomma, dietro le mosse di Aulas potrebbe nascondersi una strategia ben precisa: giocare al rialzo. I due presidenti, inoltre, non si erano accordati nemmeno sulle modalità di pagamento: Aulas chiedeva tutto e subito, ADL una rateizzazione in due o tre anni. Il no del Lione, insomma, è tutto fuorché definitivo.



Per la mediana nelle ultime ore è comunque spuntato un altro nome, quello di Marco Parolo del Parma. C'è stato un contatto con il presidente dei gialloblù Tommaso Ghirardi per il giocatore, che piace moltissimo anche al Milan (che si era mosso in anticipo offrendo agli emiliani l'altra metà del cartellino di Saponara più un conguaglio di 5 milioni di euro). Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ghirardi ha ammesso che c'è già stato un contatto tra il Napoli e il giocatore: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Parolo, così come lo hanno fatto altri club". Ghirardi ha poi aggiunto: "Per il prezzo, mi accontenterei della metà di quanto è stato pagato Nainggolan... Anche perché, dopo il passaggio del cagliaritano alla Roma, Parolo diventa il pezzo pregiato del mercato di gennaio".