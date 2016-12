Napoli: Fellaini infortunato, l'affare può saltare

14:00 - Il passaggio dal Manchester United al Napoli di Marouane Fellaini rischia seriamente di saltare. L'edizione online del The Sun infatti ha pubblicato una foto del centrocampista belga con le stampelle dopo un infortunio alla caviglia sinistra in allenamento. Fellaini è ritratto col piede ingessato all'uscita dall'ospedale e la sofferenza dipinta in volto lascia poco spazio ai dubbi. Benitez e il Napoli probabilmente cambieranno obiettivo.

La notizia dell'infortunio scombussola i piani di Napoli e Manchester United che ormai da giorni stavano trattando l'affare in attesa del risultato dei playoff di Champions. Fellaini è stato fotografato davanti al Bridgwater Hospital con il piede sinistro ingessato e il volto sofferente dopo l'infortunio alla caviglia in allenamento. "Impossibile pensare di passare le visite mediche in questo momento - aggiunge il Sun -. Le speranze di trasferimento ora sono davvero poche".