Napoli-Fellaini, dall'Inghilterra: visite mediche prenotate

22:23 - I napoletani più impazienti, che aspettano il grande colpo, saranno presto accontentati. Il Daily Star rivela l'indiscrezione secondo cui l'affare per portare a Napoli il centrocampista belga Fellaini sarebbe una questione di ore. Sarebbero già fissate le visite mediche. Unico nodo da sciogliere è l'ingaggio del giocatore, col presidente De Laurentiis disposto a pagare non oltre la metà per il giocatore del Manchester United. Ultimo ostacolo.

Parenopei e Red Devils si sarebbero accordate sul prestito, non ancora sulla questione dell'ingaggio, che il club inglese non vorrebbe "accollarsi". Ma l'affare dovrebbe andare presto in porto, visto che ormai il belga, anche a causa di una stagione non eccezionale contrariamente all'ottimo Mondiale, è finito fuori dai piani del nuovo allenatore Louis Van Gaal. Se è davvero questione di ore si vedrà, ma ogni minuto che passa Fellaini e il Napoli sono sempre più vicini.