Napoli, fatta per Henrique: per Capoue irrompe AdL

12:21 - Il Napoli puntella la difesa. Bigon ha infatti chiuso con il Palmeiras per Henrique. Il centrale brasiliano arriva a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro. Intanto, sul fronte Capoue, potrebbe intervenire direttamente il presidente De Laurentiis. Il numero uno del Napoli, al rientro in Italia, è pronto a sbloccare il mercato azzurro e dare il via libera a Bigon per chiudere con il Tottenham per il centrocampista fortemente voluto da Benitez.

Per il francese c'è da limare la differenza tra domanda e offerta. Con gli Spurs ballano circa tre milioni, il Napoli vuole chiudere a 11 milioni e Mino Raiola, procuratore di Copoue, sta lavorando in questa direzione, per abbattare le resistenze del club londinese, in contatto con il ds azzurro Bigon che intanto aspetta il via libera di De Laurentiis per formulare l'offerta definitiva.



Per il brasiliano Henrique (che esclude automaticamente il connazionale Ralf, il centrocampista del Corinthians visto come alternativa a Capoue, visto che entrambi sono extracomunitari) invece ormai è fatta. Bigon in mattinata ha avuto numerosi contatti con il suo procuratore e la trattativa è andata a buon fine. Il centrale è stato acquistato a titolo definito per 3,5 milioni di euro. Per il brasiliano vestire la maglia azzurra potrebbe essere fondamentale per avere una vetrina importante in chiave Mondiale.