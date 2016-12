Napoli, fallito l'ultimo assalto al Tottenham per Capoue 

20:48 - Presi Henrique e Ghoulam, laterale sinistro pescato dal St. Etienne, il Napoli ha provato fin quasi all'ultimo l'assalto a Capoue. Il presidente De Laurentiis ha cercato di trovare un accordo con il Tottenham in extremis, ma la fumata bianca, attesa soprattutto da Rafa Benitez, non è arrivata. Capoue, che aveva provato a forzare la mano con gli Spurs ( "Se non gioco sarà difficile partecipare ai Mondiali") resta dunque in Premier.

UFFICIALE GHOULAM, ARMERO AL WEST HAM

Fatto sta che De Laurentiis si è dovuto accontentare, dopo Henrique, di Ghoulam, preso dal St. Etienne e ufficializzato al solito via Twitter dal numero uno del Napoli.





Benvenuto Faouzi! Sono certo che darai un grande contributo in una squadra che è già molto forte #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 31 Gennaio 2014

Intanto, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato la cessione in prestito fino a fine stagione di Pablo Armero al West Ham.





Ringraziamo Armero per il suo prezioso contributo, in bocca al lupo Pablo #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 31 Gennaio 2014