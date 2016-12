Napoli, ecco Jorginho: visite mediche e ufficialità 

20:16 - Jorginho a Napoli: è ufficiale. L'ex centrocampista del Verona è atterrato ntorno alle undici all'aeroporto di Capodichino e si è diretto al centro sportivo di Castelvolturno per incontrare Benitez e i suoi nuovi compagni di squadra. Quattro anni di contratto per il brasiliano. "Sono felice di poter vestire la maglia del Napoli". De Laurentiis lo ha accolto così su twitter: "Benvenuto! La tua freschezza sarà utile a Rafa e a tutta la rosa".

"Il Napoli è una grande squadra con una splendida tifoseria - ha detto ancora Jorginho, che vestirà la maglia numero 8 - Sarà bellissimo giocare al San Paolo e non vedo l'ora di cominciare la mia avventura in azzurro".I movimenti a centrocampo continuano. Non arrivano buone notizie da Londra, dove Bigon non è riuscito a chiudere la trattativa per Capoue. Il Tottenham, infatti, non intende liberarsene per meno di 15 milioni di euro, ossia la cifra pagata in estate al Tolosa. L'offerta del Napoli oscilla fra gli 8 e 10 milioni di euro (bonus compresi). Al momento l'accordo manca e il d.s. sta rientrando in Italia.

I partenopei hanno aperto un nuovo fronte con il Rubin Kazan per M'Vila. Nella trattativa questa volta potrebbe essere inserito Edu Vargas (regge l'ipotesi di uno scambio di prestiti) e magari un consguaglio di 2-3 milioni di euro a favore del club russo. L'agente sta cercando di convincere l'attaccante cileno (su cui c'è anche il Catania) ad accettare la destinazione.