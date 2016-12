Napoli, ecco i colpi per lo scudetto

19:16 - Aurelio de Laurentiis annuncia che è pronto a costruire una squadra da scudetto per la prossima stagione. Una dichiarazione, quella del padrone del Napoli, che rispecchia gli ambiziosi programmi di mercato. Con un imperativo, però: entrare ovviamente in Champions League per sostenere una campagna di rafforzamento importante. A partire dal tentativo di rilanciare la difesa con Thomas Vermaelen dell'Arsenal, già trattato nell'ultima finestra di mercato. Operazione da 10-12 milioni di euro, con il giocatore per ora intenzionato a lasciare i Gunners a fine stagione. Poi, con l'arrivo di Goulham e la probabile cessione di Zuniga, ecco l'obiettivo di Alberto Moreno, spagnolo del Siviglia, per la fascia sinistra. Anni 21, Moreno è anche nel mirino del Real Madrid. Il francese Clichy del Manchester City è un'alternativa presa in considerazione.

A centrocampo ci sarà un'uscita almeno tra Behrami e Dzemaili: Benitez insiste per Mascherano del Barcellona. Alternativa, il compagno di squadra dell'argentino, Song. Attenzione anche ai movimenti in attacco. Un vice Higuain affidabile è sicuro: piace Matri e viene monitorato il suo prestito secco dal Milan alla Fiorentina, che potrebbe anche non riscattare l'attaccante se Gomez e Pepito Rossi daranno garanzie. E poi, attenzione alla potenziale operazione nostalgia con il ritorno di Lavezzi, che de Laurentiis non ha escluso, a patto che ci sia l'ok di Rafa Benitez.