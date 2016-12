Napoli, De Laurentiis promette dei colpi: "In arrivo le ciliegine sulla torta"

17:16 - Alcuni colpi in arrivo e parecchi giocatori in uscita. Aurelio De Laurentiis fa il punto sul mercato del Napoli: "Da qui a qualche giorno troverete quelle ciliegine sulla torta che avevamo promesso. Con Michu ci sono delle negoziazioni in corso da mesi ma non ci sono degli accordi raggiunti. Fino a quando non firma il contratto, non posso dire che è del Napoli. Kramer? L'età c'è, il prezzo c'è, poi bisogna valutare tante altre cose".

De Laurentiis, intervenuto in occasione della presentazione di un nuovo sponsor del Napoli, è cauto su Lucas Leiva: "Ci sono certi giocatori che possono far parte o non più parte del disegno di un club ai quali appartengono ora. Questo non si può sapere ora che rientreranno gli altri dal Mondiale. Nei club credo che prima del 4 -5-6-7 di agosto non avranno le idee chiare e quindi non avranno ultimato le loro acquisizioni. Bisognerà vedere se il Napoli da qui al 10 agosto ultimerà gli acquisti. Se riusciremo entro questo tempo non verrà nessuno, viceversa ne considereremo altri". Su Kramer: "Non so che lingua parla. In campo bisogna parlare con gli altri tuoi colleghi. Non tolgo nulla alla sua professionalità, ma è una decisione responsabile che spetta all'allenatore. L'età c'è, il prezzo c'è, poi bisogna valutare tante altre cose". Possibile il ritorno di Vargas: "Credo che noi potremmo utilizzarlo, ma sarà una scelta che deve fare Benitez. Si può essere bravissimi atleti, ma bisogna vedere se rientra in quella reattività per gli schemi dei giochi".



Il presidente del Napoli promette dei colpi in arrivo: "Quando parlo non tradisco mai le aspettative di chi ascolta. Noi non possiamo aspettare gli ultimi 4 giorni di mercato, è chiaro che la nostra attività è quella di vendere e non di svendere. Abbiamo giocatori che hanno dismotrato di essere giocatori da Mondiale. Non vi preoccupate, prima degli ultimi 4 giorni di mercato ci saranno i preliminari di Champions e non ci arriveremo impreparati. Da qui a qualche giorno troverete quelle ciliegine sulla torta che avevamo promesso, poi vedremo se si tratterà di pomodorini di alta classe. Quando comprammo Mertens e Callejon tutti ci guardavano con sospetto. Abbiamo migliorato il nostro livello di gioco e lo faremo ancora. Ciò che è importantissimo è che ci sia ancora Rafa Benitez per completare questo passaggio di maturità. Quest'anno avremo i recuperi di Zuniga, Mesto, Hamsik, Maggio. Nessuno mi leva dalla testa che con questi giocatori saremmo arrivati secondi ed avremmo reso la vita difficile alla Juve. Abbiamo dato tanti giocatori ai Mondiali, se non ne riconfermeremo qualcuno, semmai dovesse accadere, ne sostituiremo con uno valido e non un fregnone. Quando voi parlate di certi calciatori, io devo difendere il Calcio Napoli, perché allenatori e calciatori poi passano, come ha fatto Mazzarri. Io mi devo preoccupare di far forte il Napoli, non mi importa far forte la squadra per una sola stagione".



In uscita, invece, ci sono molti giocatori: "Inler e Jorginho restano, Behrami o Dzemaili potrebbero essere avvicendati. Noi dobbiamo considerare i 20 giocatori in esubero. Bisogna creare le condizioni dell'uscita, se però queste non si creano non è che possiamo andare in sovrannumero e tenere tutti scontenti per il non utilizzo. Noi dobbiamo far sì che tutte le richieste che ci sono vengano valutate".