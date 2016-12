Napoli, De Laurentiis festeggia Benitez: Gonalons e Koulibaly per il compleanno

13:51 - Cinquantaquattro anni: tanti ne compie oggi Rafa Benitez. Il primo compleanno a Napoli per il tecnico spagnolo, con gli auguri arrivati subito di prima mattina dal presidente De Laurentiis. Il regalo? Il prolungamento del contratto, ben oltre il giugno 2015 pattuito undici mesi fa, e due innesti praticamente già fatti: Gonalons, che ha disertato la presentazione delle maglie del Lione, e Koulibaly, difensore franco-senegalese del Genk classe 1991.

GLI AUGURI PRESIDENZIALI

Un giorno speciale per #Benitez che festeggia oggi il suo 1^ compleanno azzurro! ¡Feliz Cumpleaños Rafa! #AuguriRafa

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 16, 2014

Rafa, da parte mia e di tutti i tifosi napoletani, tanti auguri. Il tuo primo compleanno a Napoli, tra la stima e l'affetto di tutti #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 16, 2014

L'indiscrezione arriva direttamente dalle pagine de Il Mattino. L'attuale contratto di Benitez prevede "un anno più uno", con l’opzione a favore del Napoli da esercitarsi entro il 15 maggio. La volontà del presidente De Laurentiis è però quella di andare ben oltre il giugno del 2015 e programmare così un lungo futuro con Rafa. Nei prossimi giorni il Napoli eserciterà allora l’opzione sul secondo anno, stesse cifre del primo anno (3,5 milioni) e stop a tutte le voci su Benitez, ma a stretto giro di posta c'è la volontà di mettere nero su bianco un prolungamento, altri due anni per sancire un'unione salda e fuori discussione.



E a testimonianza di quanto forte sia la volontà di costruire una squadra capace di puntare finalmente allo scudetto, ecco i primi due regali per Benitez: Gonalons e Kalidou Koulibaly. La telenovela per il capitano del Lione è finalmente conclusa: già a maggio potrebbe essere ufficializzato come nuovo giocatore azzurro. Stando infatti a quanto riporta sempre Il Mattino De Laurentiis e Aulas, presidente del Lione, avrebbero trovato l'accordo per il giocatore sulla base di 14 milioni di euro con un ingaggio al giocatore di 1,8 milioni a stagione.



Ma in prospettiva il colpo riguarda il difensore franco-senegale del Genk: costo del cartellino intorno ai 4-5 milioni di euro. Come scrive il portale Calcionapoli24 Benitez aveva dato il suo placet già a gennaio ma in realtà il Napoli seguiva il centrale già da 3 anni, ovvero quando il giovanissimo Koulibaly, nonostante l'età, strappava la fascia di capitano tra le fila del Metz. Gli azzurri hanno deciso di affondare il colpo decisivo dopo averlo visionato più volte nella Jupiler League belga. L'annuncio dell'affare dovrebbe arrivare con ogni probabilità subito dopo la finale di coppa Italia. La durata del contratto è quinquennale.