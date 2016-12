Napoli, de Laurentiis: "Candreva? Se lo vendono..."

13:27 - Non è mai banale il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, non si smentisce nemmeno alla cerimonia ufficiale del centenario del Coni quando, alle domande sul mercato ha parlato molto chiaramente: "Candreva? Mi piace moltissimo ma non credo che Lotito se lo lascerà sfuggire. Con lui è difficile fare trattative. Se lo sgancia, noi siamo lì pronti". Seppure a determinate condizioni, anche il Napoli piomba sul laziale.

Il centrocampista è a meta tra Udinese e Lazio e secondo alcune indiscrezioni l'accordo tra Lotito e Pozzo sarebbe stato già raggiunto. Di ufficiale per ora ci sono solamente l'interesse di mezza Europa e l'ammiccamento di qualche giorno fa da parte del laziale nei confronti del Psg. La bottega Pozzo è nota per i prezzi salati, resta da vedere se anche in questo caso non si smentirà, proprio come de Laurentiis.