Napoli, De Laurentiis: "Benitez la nostra carta vincente" 

21:59 - L'ultima parola a Benitez: sarà lui l'artefice del mercato del Napoli. Lo assicura il presidente De Laurentiis: "Diamo fiducia al nostro tecnico, è la nostra carta vincente: faremo tre innesti come promesso e sarà lui a indicare i giocatori come fece l'anno scorso con Mertens, Callejon e Higuain". Poi il Mondiale: "Felicissimo per Insigne, orgoglio mio e di Napoli. Personalmente punterei sulla triade zemaniana con Lorenzo, Immobile e Verratti".

Soddisfatto per Insigne, fiducioso in Benitez, rispettoso nei confronti di Prandelli. Spazio al sorriso dunque per il numero uno del Napoli che tra mercato e Mondiale si prepara ad una estate calda e intensa. Calda come la trattativa per trattenere Reina in azzurro: "Per trovare un accordo bisogna venirsi incontro reciprocamente. Occore trovare il punto di contatto tra le nostre esigenze, quelle del giocatore e del club che detiene il suo cartellino. Reina ha fatto benissimo ma sarà fondamentale un accordo che non tocchi il virtuosismo finanziario della società".

Il presidente, che in serata ha ricevuto il premio Fair Play Finanziario nell'ambito di 'Football leader', ha rincarato la dose: "Noi abbiamo anche Rafael ma io contratto con Reina perché Benitez sa utilizzare tutta la rosa". Mascherano invece è un miraggio: "Non sono contro l'arrivo di Mascherano, ma se l'operazione Mascherano mi costa 40 milioni per tre anni dico no. Poi bisogna vedere che succede a Barcellona. Perché se magari Mascherano capisce che lì non gioca più con continuità, allora le carte migliori in mano ce le ho io". Si chiude invece la pista che porta a Gonalons: "Aulas mi ha mandato un sms, ma io con lui non ci parlo più, Gonalons me lo devono portare su un piatto d'argento. Con Aulas non parlo più, ci ho parlato fino alla noia lo scorso inverno".