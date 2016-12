Napoli, De Guzman è a un passo

12:04 - Dovrebbe arrivare in settimana il sì definitivo di Jonathan De Guzman al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta ancora parlando col Villarreal, ma l'affare sempre potersi chiudere velocemente, anche perché l'attaccante, che lo scorso anno è stato parcheggiato allo Swansea, spinge per arrivare in Italia. La trattativa pare, comunque, potersi chiudere sulla base di 5-6 milioni di euro. C'è già la benedizione di Rafa Benitez.