Napoli, De Guzman dice sì: ora parola al Villarreal

Il Napoli ha il sì del centrocampista del Villarreal De Guzman. L'accordo con l'olandese è stato raggiunto nelle ultime ore: manca ancora l'intesa con il club spagnolo, che vuole cedere il giocatore a titolo definitivo perchè ha un'offerta del Qpr. Il club azzurro sta pensando allora al prestito oneroso. Per quanto riguarda l'altro obiettivo di mercato, Fellaini, si attende una sua risposta dopo la gara contro l'Athletic Bilbao.

Per De Guzman si tratta ora di convincere il Villarreal, che non è disposto a lasciar partire il giocatore in prestito: ha in mano un'offerta del Qpr e pensa solo alla cessione a titolo definitivo. Tutto a posto invece con lo stesso centrocampista dopo l'approccio di lunedì scorso con un collaboratore del suo procuratore che era a Napoli in occasione dell'amichevole del San Paolo con il Psg. Sul fronte Fellaini, situazione in stand-by: con il Manchester United c'è la disponibilità a trattare il prestito ma il giocatore si è preso qualche giorno per provare a convincere van Gaal a non fare a meno di lui.