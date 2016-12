Napoli: Capoue si libera, Benitez prova a convincere Moreno

22:20 - Dopo giorni di stallo, la trattativa per portare Capoue al Napoli potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il Tottenham, infatti, è sempre più vicino a Bernard dello Shakhtar Donetsk, centrocampista acquistato in estate dagli ucraini per oltre 20 milioni di euro. Con l'arrivo a Londra del brasiliano, gli Spurs lascerebbero partire il francese. Intanto, il club partenopeo continua a seguire con attenzione Ralf del Corinthians e lo spagnolo Moreno.

Ralf è un centrocampista brasiliano (classe 1984) di proprietà de Corinthians. Secondo quanto riportato da Globoesporte, l'interesse del Napoli è molto forte, anche se tutto è comunque subordinato all'affare Capoue. Sfumato Gonalons, il francese del Tottenham rimane infatti la prima scelta di Benitez per il centrocampo. E l'affare, a nove giorni dalla chiusura del mercato, potrebbe riaprirsi grazie all'arrivo a Londra di Bernard, dato per imminente.



Ci sono novità anche per quanto riguarda la difesa, dove l'obiettivo numero uno è Moreno del Siviglia. Sul laterale spagnolo c'è anche il Real Madrid, ma Benitez sta provando a convincerlo. Tra i due c'è stato un contatto telefonico, nel quale Rafa ha spiegato al giocatore che a Napoli avrebbe molto più spazio rispetto al Real; cosa non da poco in vista del Mondiale brasiliano. Va registrato anche l'incontro tra il procuratore di Burdisso, Fernando Hidalgo, e il ds partenopeo Riccardo Bigon. L'agente ha sondato il terreno per capire quale fosse il reale interesse del club azzurro che, però, non ha intenzione di puntare sull'argentino.