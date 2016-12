Napoli, Capoue costa troppo e rispunta Gonalons 

16:46 - Il Napoli è sempre alla ricerca del centrocampista richiesto da Benitez. Viste le pretese del Tottenham per Capoue, il ds Bigon ha riaperto il canale di contatto col Lione per Gonalons: il problema è ricucire i rapporti tra il presidente Aulas e il patron partenopeo De Laurentiis. Intanto è stato fatto un sondaggio col Monaco per Kondogbia: per l'under 21 francese i monegaschi chiedono però 30 milioni. Vargas in prestito per sei mesi al Valencia.

Mentre perdono un po' di terreno le piste Ralf ed Henrique, secondo quanto riportato dal portale francese Maxifoot, il Napoli avrebbe messo gli occhi anche su William Vainqueur, mediano 25enne in forza allo Standard Liegi. Il calciatore francese quest’anno ha totalizzato 21 presenze segnando una rete: ha un contratto che scade il 30 giugno nel 2017. Può giocare sia davanti alla difesa, ma anche come regista. E sempre in Francia scrivono di un interessamento per il duttile polacco del Reims Krychowiak.



Insomma, tanti nomi, tanti sondaggi, tante piste: a una settimana dalla chiusura del mercato occorre però iniziare a stringere il cerchio.