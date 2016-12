Napoli, caccia al centrocampista: spunta l'idea M'Poku

16:17 - Prosegue a Napoli la caccia al centrocampista. E il cerchio si stringe. Stando a Il Mattino, al momento, sarebbero quattro i nomi su cui si sta concentrando l'attenzione del club partenopeo. Si tratta di Javi Garcia, Lucas Leiva, Mario Suarez e Ignacio Camacho. E fin qui, nulla di nuovo. Nelle ultime ore però sta prendendo sempre più piede anche l'idea Paul-Jose M'Poku, 22enne belga che piace molto a Benitez.

Capace di giocare in mediana, ma anche sull'esterno, M'Poku potrebbe essere dunque il nome giusto per il centrocampo del Napoli. Javi Garcia, Lucas Leiva, Mario Suarez e Ignacio Camacho del resto sono molto simili tra di loro per caratteristiche tecniche e fisiche, mentre il belga può garantire maggiore duttilità e freschezza allo scacchiere di Benitez. Il giocatore è molto gradito anche a De Laurentiis e, conti alla mano, per strapparlo allo Standard Liegi, servono circa 5 milioni di euro. Una cifra ragionevole per un jolly.