Napoli, c'è il Liverpool su Higuain: pronti 40 milioni di euro

19:55 - Non c'è pace intorno a Gonzalo Higuain. L'attaccante del Napoli è finito ancora una volta al centro delle voci di mercato di gennaio, sempre avvicinato alla Premier League ma non all'Arsenal. Sulle tracce dell'argentino c'è il Liverpool di Balotelli con Rodgers che vorrebbe un attaccante più centrale da affiancare a SuperMario. In Inghilterra si parla di un tesoretto di 40 milioni di euro da spendere, ma a Napoli le smentite sono di rito.

Quel che è sicuro è che la tranquillità non risiede nella dimora del Pipita. Dopo le voci di un rapporto incrinatosi con Rafa Benitez, sono prontamente arrivate quelle di mercato che vedrebbero Higuain lontano dal San Paolo già a gennaio. Il Daily Express, infatti, riporta di un'offerta pronta da parte del Liverpool di 40 milioni di euro, buona per convincere De Laurentiis - anch'egli in un momento delicato con la tifoseria - a farci più di un pensierino. Il tabloid inglese è convinto che Rodgers abbia chiesto un attaccante centrale, uno tra Benzema e Higuain. Due operazioni complicate, soprattutto quella per il francese del Real Madrid ma sbloccabili dal denaro sonante.

A Napoli le smentite circa la partenza del 26enne argentino sono già partite, ma la verità è che l'ambiente è preoccupato e l'inizio di campionato col freno a mano tirato dopo il mancato accesso alla Champions League potrebbe anche convincere Higuain a chiedere la cessione. La tentazione Premier League del Pipita, del resto, non è certo una cosa insaputa.