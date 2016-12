Napoli, Bigon: "Vicino il primo acquisto, cercheremo di migliorare la rosa"

18:33 - Il campionato volge al termine e per il Napoli, che è sicuro del terzo posto in classifica, è già tempo di pensare al mercato. "Con Benitez e il presidente De Laurentiis abbiamo definito alcuni obiettivi di mercato, uno dei quali è vicino - ha detto Riccardo Bigon, d.s. del club partenopeo, a Radio Kiss Kiss -. Partiamo da una rosa di ottimi giocatori che hanno fatto bene, cerchiamo di migliorarla ma non sarà facile".

Bigon sottolinea il valore del Napoli ed è ottimista per la qualificazione alla prossima Champions, che gli azzurri dovranno guadagnarsi tramite il playoff: "Il preliminare di Champions è un ostacolo in più, abbiamo però conquistato il diritto ad essere testa di serie. L'ottimo livello della nostra rosa è chiaro, anche considerando che siamo il terzo club più rappresentato al Mondiale".