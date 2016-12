Napoli: Bigon è a Londra per trattare Capoue col Tottenham

21:42 - Chiuso l'affare Jorginho, per cui manca solo l'ufficialità, il Napoli si è subito fiondato in Inghilterra per Capoue. Riccardo Bigon, d.s. del club partenopeo, è a Londra per trattare con il Tottenham, disposto a cedere il centrocampista ma solo a determinate condizioni. Gli Spurs valutano il francese almeno 12 milioni di euro, mentre la prima offerta degli azzurri si aggira intorno agli 8 milioni di euro. La trattativa, però, è solo all'inizio.

Jorginho, dunque, è praticamente un nuovo giocatore del Napoli: è stato trovato l'accordo col giocatore, mentre al Verona andranno circa 4/4,5 milioni di euro per la comproprietà. Il centrocampista svolgerà le visite mediche già sabato.



Per quanto riguarda Capoue, invece, è appena cominciato il blitz londinese di Bigon. C'è ancora differenza tra la richiesta del Tottenham (almeno 12 milioni di euro) e l'offerta del Napoli (circa 8 milioni), ma la sensazione è che le parti possano incontrarsi a metà strada, sbloccando così l'affare. Anche se nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Yann M'Vila, centrocampista del Rubin Kazan per cui i russi avevano rifiutato il prestito. I partenopei, ora, potrebbero acquistarlo a titolo definitivo, inserendo nella trattativa Edu Vargas per abbassare il prezzo.