Napoli: Benitez via a fine stagione, per il futuro piace Spalletti, ma occhio al Lokomotiv Mosca

10:25 - Si amplifica il grande freddo tra Benitez, De Laurentiis e il popolo napoletano. Le dimensioni di un rapporto a tre così incrinato porteranno molto probabilmente al divorzio dell'allenatore a fine stagione, nonostante per carattere, opportunismo e strategia, Benitez abbia scelto di tenere i toni bassi e di non chiudere sul tema-rinnovo del contratto in scadenza. Ma tra Benitez e il Napoli è tornato a riaffiorare il Real Madrid per il dopo Ancelotti; il feeling tra il tecnico spagnolo e Florentino Perez è di vecchia data, le parti si sono sfiorate un paio di volte nelle ultime stagioni e la prossima potrebbe essere più di un'idea quella di vedere Benitez sulla panchina del Real Madrid.

Ma si muove ovviamente con grande ambizione anche Aurelio De Laurentiis, consapevole che è arrivato il momento di non sbagliare le scelte per riaccendere il feeling con la piazza napoletana: per la rivoluzione numero tre dopo Mazzarri e Benitez il nome che stuzzica di più è quello di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è senza panchina ma ancora sotto contratto fino a giugno con lo Zenit; un approccio c'è già stato. Nelle ultime ore però si sarebbe fatto sotto il Lokomotiv Mosca. Dopo i risultati negativi del tecnico Leonid Kuchuk, l'ex allenatore della Roma sarebbe vicino alla firma proprio col club russo.



In città, il popolo azzurro è anche molto affascinato dall'idea Mancini, ma l'ex tencico del Galatasaray - contattato nelle scorse settimane sempre dal Lokomotiv Mosca - è libero e potrebbe trovare panchina a stagione in corso. Impensabile adesso pensare a ribaltoni con Benitez a stagione in corso. I prossimi risultati e un calendario morbido dovrebbero servire a far tornare un po' di fiducia, almeno momentanea. Ma tra le parti, le accuse sotto traccia sono oramai lievitate; per Benitez, il mercato è stato deludente e le strutture di Castelvolturno non sono adeguate per un top club; per De Laurentiis, l'allenatore si è affidato eccessivamente a giocatori assistiti dal suo agente e da qui, la frenata in estate.