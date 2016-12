Napoli, Benitez ha scelto: Song dal Barcellona

15:09 - Benitez ha scelto Song. L'allenatore dei partenopei, abbandonata la pista Capoue, ha chiamato personalmente il camerunense per convincerlo a lasciare il Barcellona e a trasferirsi a Napoli. I blaugrana però, non intendono regalare l'ex centrocampista dell'Arsenal e sarà necessaria un'offerta importante per assicurarsi il giocatore. De Laurentiis e Bigon sono alla ricerca anche di un rinforzo per la difesa, individuato in Vermaelen.

Il mercato del Napoli non si ferma a Jorginho. Infatti, a causa del lungo infortunio di Behrami, il centrocampo azzurro rimane incompleto. L'obbiettivo principale è Capoue, anzi era, perché i vari incontri avvenuti tra Bigon e la dirigenza degli Spurs non hanno portato alla famosa fumata bianca. Benitez, a questo punto, ha deciso di prendere in mano la situazione e di chiamare personalmente il "prescelto": Song. Non è un nome nuovo per la mediana del Napoli, infatti negli scorsi mesi ci fu un abboccamento tra le due società, ma i blaugrana pagarono il centrocampista dall'Arsenal un capitale, quindi, non sono disposti a sconti. Il Tata Martino comunque, non considera fondamentale il camerunense e si potrebbe riaprire il dialogo tra i club.



Cannavaro potrebbe lasciare Napoli, quindi i partenopei sono alla ricerca del suo sostituto, che potrebbe essere Vermaelen. Anche in questo caso il belga non sarebbe una novità, ma rimane difficile l'accordo tra le due squadre, i Gunners è una bottega cara.